السفير ريتشارد نورلاند: الليبيون يستحقون الأفضل والانتخابات ستسمح لهم باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها

طرابلس 10 ديسمبر 2021 (وال)- قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الطريق الأفضل للمُضي قُدمًا لاحترام حقوق الإنسان في ليبيا؛ يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها.

وأكد نورلاند – في تغريده على صفحة سفارة بلاده على موقع تويتر- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان – إن الليبيين يستحقون الأفضل، مجددًا تأكيده على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين من جميع الخلفيات”.

وقال السفير الأمريكي في تغريده ” لسوء الحظ، ما زلنا نرى انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، مثل اختطاف منصور عاطي أو حمزة التريكي”. (وال)

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