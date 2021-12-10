إيطاليا تمنح سكانها 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

كشفت السلطات الصحية الإيطالية، عن نجاحها في إعطاء السكان 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وقال المسؤول عن توزيع اللقاحات الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو، إنّ الوصول لهذا الرقم يُعد نتيجة استثنائية، وشكر العاملين في القطاع الصحي على تفانيهم وإخلاصهم في العمل.

وأشار فرانشيسكو لحصول 80.1% من سكان إيطاليا على جرعة واحدة من لقاحات كورونا، وحصول 77.3% من السكان على جرعتين، في حين حصل 16.2% من السكان على الجرعة المعززة.

من جهةٍ أخرى أعلنت الحكومة الإيطالية إتاحة اللقاح لأكثر من 25 مليون إيطالي، خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أنّ إيطاليا ستبدأ يوم 16 ديسمبر الجاري، بتطعيم الأطفال من سِن 5 إلى 12 عاماً ضد فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا