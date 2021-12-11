ليبيا نيوز

انفجار مخزن أسلحة في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفر انفجار عنيف هزّ مخيم البرج الشمالي للفلسطينيين في مدينة صور اللبنانية، مساء أمس، عن إصابة نحو 12 شخصاً، وفقاً لرجال إنقاذ في الموقع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط عدد غير معروف من القتلى، لكن عاملين في الدفاع المدني وشهوداً في الموقع قالوا إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحركة “حماس”.

وعقب الحادثة، طوّق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، فيما كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوبي لبنان، القاضي رهيف رمضان، الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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