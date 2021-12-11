انفجار مخزن أسلحة في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان

أسفر انفجار عنيف هزّ مخيم البرج الشمالي للفلسطينيين في مدينة صور اللبنانية، مساء أمس، عن إصابة نحو 12 شخصاً، وفقاً لرجال إنقاذ في الموقع.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط عدد غير معروف من القتلى، لكن عاملين في الدفاع المدني وشهوداً في الموقع قالوا إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحركة “حماس”.

وعقب الحادثة، طوّق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم، فيما كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوبي لبنان، القاضي رهيف رمضان، الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار.

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