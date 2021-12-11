السودان.. تحديات تواجه حكومة “حمدوك” المنتظرة

استنكر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف، اتفاق “البرهان-حمدوك”، واصفاً إياه بشرعنة للانقلاب، ورجح انهياره سريعاً.

ودعا “يوسف”، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي اعتبر أنه ارتكب خطأً كبيراً؛ إلى أن يعود إلى جانب الثورة والشعب، مما شكّل عامل ضغط على الأخير الذي يُواجه عقباتٍ عديدةً في مساعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، تعهد بها في الاتفاق السياسي الذي وقّعه مع قادة الجيش، وسط رفض شعبي لهذا الاتفاق.

ويحذر سياسيون من أن فشل “حمدوك” في هذه المهمة؛ من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السودان، الذي ينذر تعليق الدعم الاقتصادي الدولي له، بحدوث اختلال مالي تزامناً مع حاجة ما يقرب من ثلث سكان البلاد لمساعدات إنسانية، وأمام تجدد الاضطرابات التي تهدد بزعزعة استقرار الأقاليم بما فيها دارفور، ومنطقة الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

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