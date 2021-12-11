روسيا تطلب من “الناتو” عدم ضمّ أوكرانيا.. والحلف يرفض

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على رفض مطلب الفيتو الروسي على عضوية حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا.

وأضاف “ستولتنبرغ”، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، أن موقف الحلف من هذا الأمر لم يتغير.

وأوضح أن لكل دولة الحق في اختيار طريقها، بما في ذلك نوع الترتيبات الأمنية التي تريد أن تكون جزءا منها.

ولفت إلى أن علاقة “الناتو” بأوكرانيا يقررها الأعضاء الثلاثون في الحلف وأوكرانيا، وليس أي أحد آخر.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بلهجة حازمة، إن العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد ليس فقط لتشديد العقوبات الحالية على روسيا، ولكن أيضا اتخاذ تدابير مالية واقتصادية جديدة

يُذكر أن الخارجية الروسية كشفت عن قائمة بالضمانات الأمنية التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، وفي مقدمتها تعهد الناتو بعدم نشر أسلحة في البلدان المتاخمة لروسيا، بما يهدد أمنها، إضافة إلى مقترحات بإجراء حوار دفاعي دوري وتجنب الاحتكاكات بين الطائرات والسفن الحربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا