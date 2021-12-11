الاتحاد الأوروبي.. عقوبات على “فاغنر” وكيانات مرتبطة بها

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن التكتل بصدد فرض عقوبات على مجموعة “فاغنر” الروسية، وثلاثة كيانات أخرى، إضافةً إلى ثمانية أفراد؛ استجابة لمطالب فرنسية باتخاذ إجراءات عقابية، على خلفية ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشار مسؤولون أوربيون، في تصريحات صحفية، إلى أن “فاغنر” نشطة في سوريا وليبيا وأوكرانيا، وثبت قيامها بتلك الانتهاكات التي تستوجب العقوبات، مشيرين إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيقرّون العقوبات خلال اجتماعهم في بروكسل، يوم الاثنين،

وكان مسؤولون فرنسيون قد حذروا من نشر مجموعة “فاغنر” عناصرها في مالي، استجابة لمطلب من المجلس العسكري هناك؛ من أجل دعم بقائه في السلطة بعد فترة انتقالية يفترض أن تنتهي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 27 فبراير.

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