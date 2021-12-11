100 عمل فني معاصر في انطلاقة «بينالي الدرعية» اليوم بالرياض

الرياض 11 ديسمبر 2021 (وال) _ انطلقت النسخة الأولى من «معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر»، صباح اليوم بمحافظة الدرعية غربي مدينة الرياض.وسوف يستمر المعرض حتى 11 مارس المقبل في حي جاكس.

ويستعرض الحدث 100 عمل فني لـ65 فناناً عالمياً من 18 دولة.

ويتضمن المعرض 6 أقسام زاخرة بأعمال فنية من إبداع فنانين محليين وعالميين تتناول موضوعات حيوية ومتنوعة حول الفن المعاصر بعنوان «تتبّع الحِجارة»، إلى جانب ورش وفعاليات فنية وثقافية متنوعة

وأفادت «الرؤية» القيّمة الفنية في بينالي الدرعية، ومؤسِسَة سحابة للاستشارات الفنية، وجدان رضا، بأن بينالي الدرعية يعتبر أول بينالي للفن المعاصر وأكبر معرض فني ينظم بالمنطقة العربية، ويشارك به 65 فناناً عالمياً منهم 27 فناناً سعودياً، و50% من الأعمال الفنية المعروضة عبارة عن تكاليف فنية من البينالي، ويبلغ إجمالي الأعمال الفنية المعروضة نحو 100 قطعة فنية من صور ومنشورات ومقاطع فيديو وأعمال تركيبية.”

ولفتت إلى أن المعرض الفني الأول يحمل عنوان «تتبع الحجارة» وهو مقتبس من العبارة المشهورة في الثمانينيات ومفادها «عبور النهر من خلال تتبع الحجارة» وتعبير مجازي للنشاط الثقافي للتطور الاجتماعي والاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت رضا «أن بينالي الدرعية عبارة عن معرض للفن المعاصر سيعقد كل عامين، فيما تضم النسخة الأولى من البينالي 6 أقسام رئيسية تركز على أساليب فنية مستوحاة من الثمانينات والتسعينيات وبداية الألفية الحالية، بينما القسم الثاني يركز على المحافظة التجريبية وكيف نفهم دور الماضي في تشكيل الحاضر، ويسلط القسم الثالث الضوء على تاريخ الفن ومناطق استلهامه في السعودية».

وأشارت إلى أن بينالي الدرعية سيفتح أبوابه للزوار من مختلف أنحاء العالم مجاناً لإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالفنون الإبداعية المتنوعة، كما يمكنهم اقتناء أي من الأعمال بالتواصل المباشر مع الغاليرهات المشاركة في الحدث.

ونوهت وجدان رضا بأن فريق عمل مؤلّف من نخبة دولية من القيّمين الفنيّين طور بينالي الدرعية وذلك تحت إشراف فيليب تيناري، المدير العام والرئيس التنفيذي لمركز UCCA للفن المعاصر في الصين

وذكرت وجدان رضا أنها عملت على تقييم العديد من المعارض محلياً ودولياً بما في ذلك، التقييم الفني لمعرض «أبعاد خاصة» (2020)، وهو معرض جماعي يستكشف مفهوم المساحات المبنية والبيئات العمرانية المحيطة، والذي أقيم في حافظ جاليري بجدة، بالإضافة إلى عملها كقيم فني مشارك في معرض «كل ثانية فيما بين» (2018)، وهو عمل فني عام للفنانة كيونغ هوا شون في منطقة وايت سيتي، بلندن.(وال _ الرياض) ح م / ه ع

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