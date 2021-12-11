ترجمة عربية لكتاب “الفلسفة والحلم والمخيلة الأدبيّة”

الكويت 11 ديسمبر 2021 (وال) _ صدر حديثًا عن “دار الحوار” ضمن سلسلة “فلسفة” كتاب “الفلسفة والحلم والمخيلة الأدبية” من تأليف ميكائلّا شراغه فرو وترجمة سلام خير بك.

ووفقًا للناشر، يهدف هذا الكتاب إلى إرساء الأساس لعلم جمال الحلم، مقاربًا تقاطعات الحلم والمخيّلة الأدبية من زوايا مختلفة. ويستكشف القِسم الأول منه أوجه التشابه بين الحلم وحالات اليقظة التخيلية.

وأضاف الناشر: يدعم الدليل العصبي المعرفي والتجريبي وكذلك الفينومينولوجي الإفتراض الأساسي الكامن في صميم هذا الكتاب، حول أن الحلم وحالات اليقظة التخيلية تتشارك العمليات الفيزيولوجية والعقلية الأساسية ذاتها.

ومع بدء الباحثين استكشاف مضامين شبكة النموذج الافتراضي المكتشفة مؤخرًا بشكل كامل، من المحتمل أن يتم تعزيز هذه الفرضية وإثبات أن الحلم جزء من “مُتَّصَلٍ” يمتد تقريبًا من فكرة مركَّزة أثناء اليقظة في أحد طرفيه عبر تفكير فضفاض أو شرود الذهن إلى التخيّل، فأحلام اليقظة، وأخيرًا إلى الحلم. لقد ثبت أن الأحلام غير قابلة للاختزال، لا إلى حلقات عصبية عشوائية ولا إلى آليات قمعية؛ على العكس تمامًا، يؤكد غالبية الباحثين المعاصرين على الإمكانات الإبداعية والمرحة والجمالية التي تتمتع بها الأحلام، مذكّرين إيانا بضرورة تقييم الأحلام على أنها “نصيب عادل من الحياة التخيلية التي نرثها جميعًا”.

المؤلفة: حاصلة على دكتوراه في الدراسات الألمانية، مدرسة اللغات والآداب والثقافات في الجامعة الوطنية في غالواي في إيرلندا.(وال _ الكويت) ح م / ه ع

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