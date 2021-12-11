9 قتلى بهجوم لمسلحين على مسجد في قرية وسط نيجيريا

أفادت الشرطة بمقتل تسعة أشخاص على الأقل، في هجوم شنه مسلحون على مسجد في قرية وسط نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، بالا كورياس، إن رجالاً مدججين بالأسلحة هاجموا، قرية باري المعزولة في ولاية النيجر، وأطلقوا النار على مصلين داخل أحد المساجد، فقتلوا تسعة على الأقل.

وأشار أحد سكان القرية إلى انتشال 16 جثة من المسجد بعد الهجوم، مضيفاً أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

وانتشرت في القرية مجموعة تضمّ عناصر من الشرطة وآخرين من ميليشيا قروية للدفاع الذاتي.

ولم تتضح بعد دوافع الهجوم، غير أن هذه المناطق تشهد، بصورة متكررة، هجمات لعصابات إجرامية يُطلق السكان على عناصرها اسم “قطاع الطرق”.

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