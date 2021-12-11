أعاصير شديدة تُخلّف 50 قتيلاً في كنتاكي الأميركية

تسببت أعاصير مُدمّرة في وقت متأخر من يوم الجمعة وفي وقت مبكر من يوم السبت، بأضرار هائلة في وسط وجنوب الولايات المتحدة بما في ذلك ولاية كنتاكي، حيث قال حاكم الولاية إن عدد القتلى تجاوز 50 بعد “واحدة من أصعب الليالي في تاريخ كنتاكي”، حسب تعبيره.

كما تسببت الأعاصير والرياح القوية في انهيار مصنع شموع مأهول في كنتاكي، ومستودع تابع لأمازون في غرب إلينوي، ودار لرعاية المسنين في أركنساس، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الموجودين في كل موقع.

وقال مركز التنبؤ بالعواصف التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن العواصف الرعدية الشديدة لا تزال محتملة اليوم السبت من شمال البلاد وصولاً إلى جنوب وسط جبال الأبلاش. ومن المتوقع ظهور اشتداد درجة الأعاصير في جميع أنحاء المنطقة يوم السبت.

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