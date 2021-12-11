النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يرحب بلقاء الناظوري والحداد في سرت

بنغازي 11 ديسمبر 2021 (وال) – بارك معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة اللقاء العسكري الذي جمع بين الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد اليوم في سرت.

ودعا حومة خلال تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الليبية (وال) الطرفين لبذل المزيد من الجهد لتوحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أنها أساس حماية المسار الديمقراطي والدستور، والضامن لنجاح الانتخابات المقبلة.

وأكد معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب دعمه التام لعمل اللجنة العسكرية 5+5، مشددا على ضرورة مضيها قدما في اتجاه تثبيت وقف دائم لإطلاق النار وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، وبما يكفل وجود جيش واحد لليبيا ؛ يبسط الأمن في كافة ربوع البلاد، و يحمي حدودها المستباحة و يقضي على الإرهاب.

وأشار إلى أن مجلس النواب عمل طيلة المدة الماضية في هذا الاتجاه، مشيدا بالروح الوطنية العالية لقادة الجيش، بما سيسهل عملية دمج وتوحيد كافة المؤسسات ومن ثم التقسيم العادل للثروات بين كل الليبيين.(وال – بنغازي)

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