صدور مجموعة شعرية جديدة بعنوان “الملائكة تحبُّ اللّيمون” لنورالدين الغطاس

القاهرة 12 ديسمبر 2021 (وال) صدرت حديثًا للشاعر والمترجم المغربي المقيم في ألمانيا، نور الدين الغَطّاس، عن منشورات “سطار”/ ألمانيا، مجموعة شعريّة حملت عنوان “الملائكة تحبّ اللّيمون”، محتوية على نصوص هي عبارة عن مزيج من الشعر والنثر مرفقة بصور فوتوغرافية من التقاط الشاعر نفسه.

وفقًا للناشر، “الملائكـة تحـبّ الليمـون” عبارة عن نصوص كُتبت على شكل صور، وصور التقطتْ الكلام بطريقة ما، كلاهما يريد أن ينجلي ويترك المساحة للآخر، لكن سرعان ما تكتشف أن مصيرهما واحد، لا يمكن لأي منهما الاستغناء عن الآخر.

وهذه النصوص المرئية، تجعل القارئ في حركة دائمة، يسافر كلمة وصورة ويتمنّى ألاّ ينتهي سفره.

ومن ناحيته، ينوه الشاعر والمترجم الفلسطيني الدكتور يوسف حنا، بالبنية التشكيلية للنصوص والتي منحتها تفرّدًا وخصوصية، تجذب القارئ على الاقتراب منها واكتشاف ما تحمله من قيم دلاليّة تسهم في صياغة فكر المؤلّف وشعوره وما يرافقه من معانٍ تدور في فكر الوعي والإدراك، أي إدراك الإنسان لذاته وللعالم المحيط به.

وتأتي مفردات الزمان والمكان لتكتمل مع هذه الثنائية، وبهذا يدشّن الغطاس نافذة لرؤية وصياغة عالم الذات الفردي والعالم الخارجي ذي الصبغة الجمعية، وبلا أدنى شكّ، تطلّب هذا من المؤلّف بناءً فكريًا وشعوريًا، دخلت في تكوينه تراكمات من الخبرات والعلاقات التفاعلية، ليقدّم لنا منجزًا أدبيًّا دليلًا عاكسًا لوعي صاحبه.

وقام بالتدقيق والمراجعة للكتاب كل من: عنفوان فؤاد (الجزائر)؛ يوسف حنا (فلسطين)، وأنجز الفنان السوري حسن المُلا التصميم الداخلي والغلاف، أما الصور الفوتوغرافية المتناثرة على امتداد الكتاب فهي للمؤلف نور الدين الغطاس.(وال ـ القاهرة)ح م / ك و

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