مرشحة اليمين الفرنسي مارين لوبان تتوعد مشجعي الجزائر

اتهمت مرشحة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية “مارين لوبان” المشجعين الجزائريين الذين احتفلوا أمس السبت في شوارع باريس بالفوز على المنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العرب، بمهاجمة السلطات الأمنية وتوعدتهم بالعقاب.

توعد “لوبان” واتهاماتها جاءت عبر نشرها لمقطع فيديو على حسابها في تويتر ، يُظهر مشجعين يحتفون بفوز الجزائر في الطريق بين السيارات، وقد استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.

وشددت زعيمة اليمين المتطرف ، بأن ماوصفته بــــــ”نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر”، ملمحةً إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 من شهر أبريل المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد تفوقت أمس على المغرب 5-3 بركلات الجزاء بعد تعادل مثير 2-2 لتجردها من لقب كأس العرب في كرة القدم بفوزها بعد التعادل 2-2 في مباراة مثيرة، السبت، ضمن الدور ربع النهائي لكاس العرب الذي تدور منافساته في العاصمة القطرية الدوحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا