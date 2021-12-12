مدير منظمة الصحة العالمية يشكر محمد صلاح لحث الناس على تلقي لقاح

جنيف 12 ديسمبر 2021 (وال) -وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، الشكر للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على دعمه لحث الناس على تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ونشر الدكتور تادروس أدهانوم، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، صورة تضمنت تصريح محمد صلاح خلال حوار مع الإعلامي المصري عمرو أديب حول أهمية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكتب المدير العام للصحة العالمية في الـ”تغريدة” المرفقة بالصورة: “شكرا لمحمد صلاح، على كلماتك من الدعم. تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد فيروس كورونا “كوفيد-19″، نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان”.

قال صلاح خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب إنه حصل بالفعل على لقاح فيروس كورونا، موضحا أن “هناك أطباء يعملون على هذا اللقاح، وهناك دراسات استمرت لسنوات.. لو قلت إن هذا اللقاح خاطئ سأكون مثل أي شخص في الشارع، يقول مرر لهذا الكرة بدلا من ذاك”.

وتابع محمد صلاح “الأطباء قالوا هذا الكلام ونفس الأمر منظمة الصحة العالمية، لذلك يجب أن نتبع كلامهم، هذا رأيي”.(وال جنيف) س خ.

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