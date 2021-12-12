أكثر من نصف مليار إنسان طالهم الفقر .. والسبب “تكاليف جائحة كورونا”

ذكرت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في بيان مشترك -اليوم الأحد- أن أكثر من 500 مليون إنسان على مستوى العالم دخلوا في دائرة الفقر المدقع العام الماضي، بعد أن تكبدوا تكاليف الرعاية الصحية على حسابهم خلال ذروة جائحة كورونا.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس جميع الحكومات أن تستأنف وتُسرّع على الفور الجهود لضمان حصول كل فرد من مواطنيها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية وزيادة تركيزها على أنظمة الرعاية الصحية والبقاء على المسار الصحيح نحو التغطية الصحية الشاملة التي تعرّفها المنظمة بحصول كل فرد على ما يحتاجه من خدمات صحية دون أن يواجه ضائقة مالية.

وقال خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي “في ظل أموال محدودة، سيتعين على الحكومات اتخاذ خيارات صعبة لحماية وزيادة الميزانيات الصحية”.

تجدر الإشارة إلى أن الجائحة قد أدت إلى تعطيل الخدمات الصحية على مستوى العالم وتسببت في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي، مما جعل من الصعب على الناس دفع تكاليف الرعاية الصحية- وفقا للبيان المشترك من المنظمة والبنك.

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