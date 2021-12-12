قتلى وجرحى إثر اشتباك داخل مخيم للفلسطينيين في لبنان

قُتِل 4 أشخاص وأصيب نحو 10 آخرين في اشتباك مسلح اليوم الأحد داخل مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور اللبنانية، بين عناصر من حركة فتح وآخرين من حركة حماس -حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

واندلع الاشتباك أثناء تشييع جنازة مهندس من عناصر حركة حماس، قُتل متأثراً بجروح أصيب بها خلال انفجار ضخم في مستودع ذخيرة تابع للحركة،هز المخيم مساء الجمعة الماضية.

وبعد الحادثة طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي، فيما كلف النائب العام الاستئنافي في جنوبي لبنان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار.

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