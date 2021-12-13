لكسب تأييد الشارع.. “حمدوك” يستبدل أمناء الولايات الذين عيّنهم الجيش

في خطوة لكسب تأييد الشارع السوداني، استبدل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عيّنهم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بعد انقلاب أكتوبر.

قرار “حمدوك”، الذي أكده مكتبه، وجاء في وثيقة أوردتها وكالة “رويترز”؛ يعد جزءاً من جهوده في تصويب الأوضاع، والعدول عن التغييرات التي أجراها المجلس العسكري بعد الاستيلاء على السلطة، ولقيت رفضاً شعبياً عارماً.

ونصت الوثيقة على إعفاء الولاة الـ 18 الذين عيّنهم قائد الجيش، وتكليف أمناء جُدد لإدارة الولايات بما فيها العاصمة الخرطوم.

وسبق لـ”حمدوك” أن استبدل معظم القائمين بأعمال نواب الوزراء الذين عيّنهم الجيش، لكنه لم يسمّ، بعد، أعضاء حكومة التكنوقراط، وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق السياسي الذي وقّعه مع الجيش.

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