جونسون يعلن عن أول حالة وفاة بمتحور “أوميكرون” في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، عن وفاة حالة مصابة بمتحور أوميكرون لتسجل البلاد أول حالة وفاة بسبب المتحور الجديد.

وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد قال إن المتحور الجديد ينتشر بمعدل يُمثّل 40% من إصابات كورونا في العاصمة لندن، مشدداً على ضرورة حصول الجميع على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.

وجاء إعلان جونسون بعد ساعات من تحذيرات أطلقها تُشير إلى مواجهة بريطانيا لموجة عاتية من عدوى أوميكرون، وتحديده آخر العام كموعد نهائي لبرنامج إعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا في أنحاء البلاد، حيث قال “كل شخص مؤهل عمره 18 عاماً فأكثر في إنجلترا ستُتاح له الفرصة للحصول على الجرعة المعززة قبل حلول العام الجديد”، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن وكالة بلومبرغ.

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