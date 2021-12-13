زعماء “الإيكواس” يشددون على إجراء انتخابات مالي في فبراير

شدد زعماء دول غرب أفريقيا “الإيكواس”، خلال قمتهم أمس في نيجيريا، على إجراء الانتخابات المقررة في مالي فبراير المقبل، مُلوّحين بفرض عقوبات إضافية على الحكومة المالية اعتباراً من يناير، إذا تقاعست عن تنظيم الاستحقاق.

وأشار رئيس مفوضية “الإيكواس”، جان كلود كاسي، إلى أن رؤساء الدول، شددوا بعد نقاشات طويلة، على إبقاء موعد 27 فبراير 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي، والتي من المفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين، محذرين من معاقبة السلطات إذا أخلّت بتعهّدها بتنظيمها.

وتجاهل القادة المجتمعون في أبوغا، محاولة الاسترضاء من قبل الرئيس الانتقالي المالي أسيمي غويتا، بتقديم جدول زمني للانتخابات بحلول 31 يناير.

وفي سياق آخر، أبقت “الإيكواس” على العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في غينيا، مطالبةً بجدول زمني لعودة السلطة إلى مدنيين.

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