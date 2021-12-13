روسيا البيضاء تُجدد تحذيرها بمنع مرور الغاز إلى أوروبا

كرّر “ألكسندر لوكاشينكو” رئيس روسيا البيضاء تحذيراته من أنّ “مينسك” قد توقف مرور الغاز الطبيعي عبر أراضيها إلى أوروبا، في ردّ على العقوبات الغربية الجديدة عليها، وهو ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغاز الفورية.

وقال لوكاشينكو بشأن إمكانية وقف وصول الغاز “إذا سببت العقوبات، التي فرضوها أو سيتم فرضها في المستقبل حالة طوارئ لدينا -وليس أمامنا من خيار سوى أن نردّ على تلك العقوبات بتدابير أخرى- فسنستخدم هذا الإجراء القاسي”، في إشارة إلى إمكانية وقف مرور الغاز.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت مع حلفائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، عقوبات هذا الشهر على عشرات الأفراد والكيانات في روسيا البيضاء بشكل مُنسّق لزيادة الإجراءات العقابية ضد لوكاشينكو وحكومته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا