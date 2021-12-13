“إليون ماسك”.. شخصية العام حسب مجلة TIME

حصل “إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على لقب “شخصية العام” من مجلة تايم، بعد أن صارت شركته للسيارات الكهربائية أعلى شركات صناعة السيارات قيمة في العالم، كما أطلقت للصواريخ أول رحلة إلى الفضاء بطاقم من المدنيين.

وأوضح رئيس تحرير مجلة تايم “إدوارد فيلسنتال” – في معرض تعليله لاختيار ماسك، “لأنه وجد حلولاً لأزمة وجودية ولتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا، ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيراً على المجتمع- تمنح مجلة تايم إيلون ماسك لقب شخصية العام لعام 2021”.

وتجدر الإشارة إلى أنه -بحسب مجلة تايم- فإن شخصية العام تعني الشخص الأكثر تأثيراً في الأخبار أو في حياة الناس، سواء للأفضل أو للأسوأ، وبالنسبة لهذا العام فقد ربطت المجلة بين اختيار ماسك لهذا العام “وتشارلز ليندبيرج” الذي اختاره المحررون شخصية العام في عام 1927 تكريماً له على أول رحلة طيران فردية عابرة للمحيط الأطلسي.

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