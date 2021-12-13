السفير الألماني في ليبيا يجدد دعم حكومته للانتخابات القادمة بالبلاد

طرابلس 13 ديسمبر 2021 (وال) -استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح اليوم الإثنين، سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات العملية الانتخابية المقررة، والتطورات في المشهد السياسي وأثره على هذه الانتخابات، كما تناول اللقاء مستوى الترتيبات المنجزة من قبل المفوضية لاستكمال مراحل هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد أونماخت على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، داعيا المفوضية إلى العمل بنفس الزخم والروح الوطنية العالية التي سارت بها المراحل السابقة، مبديا في الوقت ذاته استعداد حكومته لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.(وال طرابلس) ف م / س خ.

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