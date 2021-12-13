منزل الفيلم الشهير وحيد في المنزل يعرض للإيجار لليلة واحدة

في ختام نشرتنا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد 30 عاما من إنتاجه عرض المنزل الذي صور فيه فيلم، هوم ألون، للإيجار لليلة واحدة بولاية إلينوي الأمريكية، مقابل مبلغ مادي ضخم لن يخطر ببالك،، والجميل في الأمر أن هذا المبلغ سيذهب إلى حساب أحد المستشفيات .. كعمل خيري.
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قناة ليبيا
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