“سعيد” يكشف عن خارطة طريق جديدة للإصلاحات في تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، أمس، عن ملامح خارطة طريق جديدة، تتضمن سلسلة إجراءات تمتد على مدار السنة القادمة.

وستًركز الخارطة، بالدرجة الأولى، على تمديد تعليق أعمال البرلمان حتى عقد انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي لرسم الإصلاحات المقبلة في دستور البلاد.

كما أعلن “سعيد”، أيضاً، عن إصلاحات على القانون الجزائي لمحاسبة المتورطين وفقاً لطبيعة جرائمهم ومستواهم المعيشي، مشدداً على أن أول المُحاسَبين سيكونون “في القضايا التي تمسّ الدولة”.

ودعا إلى محاكمة “كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وما زالوا يُجرمون”، مؤكداً أنه على القضاء “أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.

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