خروج آلاف السودانيين في تظاهرات ضد إجراءات الجيش

خرج آلاف السودانيين في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في تظاهرات حاشدة، هي الأحدث في سلسلة احتجاجات تنظمها لجان المقاومة في الأحياء ضد إجراءات الجيش الأخيرة، وللمطالبة بعودة الحكم المدني.

ويُشكّل تواصل الاحتجاجات عامل ضغط إضافي على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وقّع اتفاقاً سياسياً مع قادة الجيش، نصّ على تشكيله حكومة تكنوقراط.

ولوّح المشاركون في تظاهرة أمس بأعلام السودان، مرددين هتافات مناهضة للجيش، وحملوا لافتات كُتب على إحداها: “يمكنك قطع كل الزهور لكن لا يمكنك إنهاء الربيع”.

وأغلقت قوات الأمن الجسر بين أم درمان والخرطوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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