رئيس مجلس المفوضية يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

طرابلس 14 ديسمبر 221 (وال) _ استقبل رئيس مجلس المفوضية السيد عماد السايح ظهر اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا السيد جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

هذا وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي، وسبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، لكي تنعقد في أجواء سلمية وتحظى بالقبول والمصداقية.

وأكد (جوزيبي) على دعم حكومته للانتخابات المقبلة، مثمناً جهود المفوضية في هذه المرحلة الصعبة وسعيها الحثيث لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والإستقرار. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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