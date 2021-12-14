قرار بريطاني برفع الحظر عن كافة الدول المرتبطة بالمتحور أوميكرون

أفاد وزير الصحة البريطاني “ساجد جاويد”، بأن المملكة المتحدة سترفع الحظر غداً الأربعاء عن كل الدول الــــ11 التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة كورونا؛ نظرا لوجود حالات إصابة محلية الآن بسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وقال جاويد إنه “يوجد الآن انتشار محلي لأوميكرون في المملكة المتحدة وينتشر على نطاق واسع للغاية في أنحاء العالم، قائمة السفر الحمراء أقل فعالية الآن في إبطاء تسلل أوميكرون من الخارج”.

يشار إلى أن الدول التي سترفع بريطانيا أسماءها من قائمة حظر السفر، تشمل كلاً من أنغولا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية قد أضافت دولا في جنوب القارة الأفريقية إلى قائمة حظر السفر في نهاية نوفمبر، الأمر الذي يعني أن دخول البلاد كان متاحا فقط للمواطنين أو المقيمين الذين يخضعون لحجر صحي عند الوصول بهدف إبطاء انتشار أوميكرون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا