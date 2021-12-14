المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد يدعو للتعاون الجاد لمواجهة الفساد العابر للحدود

دعا المشاركون في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد إلى ضرورة التعاون الجاد والمثمر لمواجهة الفساد العابر للحدود، باعتباره إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتباره قضية محورية تتداخل مع كل أوجه التنمية المختلفة، وفي السياق ذاته، لفتت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، في كلمتها إلى الأهمية الكبيرة لمؤتمر الدول الأطراف، باعتبار أن اتفاقية مكافحة الفساد، هي الصك الدولي الشامل في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول، ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.

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