ستيفاني ويليامز تدعوا لإبعاد مؤسسة النفط عن أية تجاذبات سياسية

طرابلس 14 ديسمبر 2021 (وال)- أشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، بالعمل الوطني الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، لأجل الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينها والوفد المرافق لها وبين رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس .

وأكدت ستيفاني على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وإبعادها عن أية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني و الفني لتأمين قوت الشعب الليبي، باعتباره المصدر شبه الوحيد للدخل وهو “النفط”، والذي يمثل 97 ٪ من إيرادات الدولة الليبية .

كما دعت خلال اللقاء إلى ضرورة دعم هذه المؤسسة والوقوف إلى جانبها للحفاظ على وحدة واستقلال “ليبيا” والوصول بها إلى بر الأمان.

من جهته اطلع المهندس ” صنع الله ” المستشارة ” ويليامز ” على الأوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، والتي من أبرزها تراكم الديون وشحّ الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط لتسيير أعمال القطاع والإيفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال