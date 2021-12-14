تنديد روسي وترحيب أمريكي بالعقوبات الأوربية على “مجموعة فاغنر”

نددت روسيا، بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، ضد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، معتبرة ذلك عملاً عدائياً من جانب الاتحاد الاوروبي.

ووصفت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأوربية ضد مجموعة فاغنر، نوع من “الهستيريا” التي انتشرت في الغرب، متمسكة بما وصفته حق الرد على الأعمال العدائية.

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة الثلاثاء، في بيان، بالعقوبات الأوروبية على مجموعة فاغنر، التي تأتي في إطار “الالتزام المشترك بالاستجابة لأعمال هذه المنظمة المزعزعة للاستقرار في نزاعات إقليمية متعددة، بما في ذلك أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل”.

يذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تشمل منع ثمانية أشخاص من الحصول على تأشيرات سفر، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي بالإضافة لثلاث شركات، مرتبطة بنشاطات مجموعة فاغنر.

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