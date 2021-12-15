صنع الله يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا 

طرابلس 15 ديسمبر 2021 (وال) _ استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” والوفد المرافق لها.

و أطلع المهندس صنع الله المستشارة ويليامز على الأوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، والتي من أبرزها تراكم الديون و شحّ الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط، لتسيير أعمال القطاع والإيفاء بالإلتزامات التعاقدية تجاه الشركاء، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة.

وفي هذا الصدد، أعربت المستشارة ويليماز عن إعجابها بالعمل البطولي والوطني الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، لأجل الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية، بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وإبعادها عن أية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني و الفني لتأمين قوت الشعب الليبي، المصدر شبه الوحيد للدخل وهو “النفط”، والذي يمثل 97 ٪ من إيرادات الدولة الليبية.

وأضافت: أنه يجب دعم هذه المؤسسة والوقوف إلى جانبها للحفاظ على وحدة واستقلال “ليبيا” والوصول بها إلى بر الأمان. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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