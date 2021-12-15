مذكرة اعتقال بحق مسؤول لبناني.. وتحذيرات من مواجهات محتملة

أصدرت النيابة العامة في لبنان مذكرة اعتقال بحق وزير المالية السابق، وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل، حال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير، وذلك على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي لبناني.

ويرى مراقبون أن مذكرة الاعتقال بحق خليل والذي يعد الذراع الأيمن لرئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل نبيه بري؛ قد تؤدي إلى مواجهة محتملة مع حركتيْ “أمل وحزب الله” المتحالفتيْن ضمن ما يعرف بـ”كتلة 8 آذار”.

وسبق أن أصدر القاضي طارق بيطار، مذكرة اعتقال سابقة بحق “خليل” على خلفية تخلّفه عن الحضور للاستجواب، إلا أن قوات الأمن أوقفت تنفيذها بذريعة الحصانة البرلمانية للنائب، والتي لا يمكن حجبها إلا بتصويت برلماني.

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