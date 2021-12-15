السفير المصري في ليبيا يؤكد دعم حكومته للانتخابات الليبية

بنغازي 15 ديسمبر 2021 (وال) _ استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد عماد السايح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021م، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا السيد تامر مصطفى، وذلك بديوان المجلس.

واستعرض الاجتماع جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية، كما ناقش الاجتماع التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تمكين الليبيين المقيمين على الساحة المصرية من المشاركة في عملية الاقتراع.

ومن جهته، أكد سعادة السفير السيد تامر مصطفى دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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