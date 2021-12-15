“دي ريفييه”: برنامج إيران النووي اليوم أكثر تقدماً من أي وقت

حذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفييه، من قرب زوال آخر فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد “دي ريفييه” على ضرورة أن تختار إيران بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل، وذلك خلال قراءته لبيان مشترك صادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المنظمة الدولية.

وأشار إلى أن برنامج إيران النووي لم يكن أكثر تقدماً في أي وقت مما هو عليه الآن، وهو “ما يقوّض الأمن والسلم الدوليين والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي”، بحسب ما جاء في البيان.

وشدد السفير الفرنسي على قرب الوصول إلى النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماماً خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها، مما يعني الاقتراب السريع من نهاية الطريق.

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