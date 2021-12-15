ليبيا نيوز

فرنسا تُسلّم قاعدة عسكرية في “تمبكتو” للجيش المالي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلّمت القوة الفرنسية لمكافحة الجهاديين “بريخان”، يوم أمس الثلاثاء، معسكر “تمبكتو” الواقع شمال البلاد إلى الجيش المالي.

يأتي هذا التسليم بعد تسع سنوات من التواجد العسكري الفرنسي في المعسكر المذكور، حيث دخلته القوات الفرنسية في عام 2012.

وتمت عملية التسليم بمشاركة عدد محدود من الجنود الفرنسيين والماليين وممثلين عن السلطات المحلية ومسؤولين أمنيين، حيث أنزل العلم الفرنسي، ورُفع مكانه العلم المالي في القاعدة.

ووصف القائد الفرنسي السابق لقوة برخان، الجنرال الفرنسي إتيان دو بيرو، العملية بأنها صفحة وطويت، مؤكداً استمرار المهمة مع جنوده في مالي بصورة مختلفة، بينما لم تصدر عن القيادة المالية الجديدة للمعسكر أي كلمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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