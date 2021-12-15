روسيا تدعو الناتو لتقديم ضمانات بشأن أمنها

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إجراء مفاوضات “فورية” مع حلف شمال الأطلسي “ناتو” والولايات المتحدة، تتعلق بالضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها، على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

وأبدى “بوتين” خلال مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه لما أسماه التوسع المستقبلي للحلف نحو الشرق، ونشر منظومات أسلحة تهدد روسيا في أوكرانيا ودول أخرى مجاورة، معتبراً أن الدول الغربية حنثت بوعودها التي قطعتها سابقاً، عبر فتح أبواب العضوية في الناتو أمام دول أوروبا الشرقية.

وفي السياق نفسه، نفى الكرملين الذي يدعم، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، الانفصاليين في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، مراراً، الاتهامات الغربية بنية موسكو غزو أوكرانيا، بل خلافاً لذلك؛ اعتبر أن روسيا عرضة للتهديد من حلف “ناتو” الذي ينشر سفنه وطائراته في منطقة البحر الأسود.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي أكد أنه لا يعتزم نشر صواريخ نووية متوسطة المدى في أوروبا، رافضاً الاتهامات الروسية ودعوة موسكو إلى فرض وقف على هذا النوع من الأسلحة في أوروبا.

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