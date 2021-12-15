وكالة الأمراض الأوروبية تدعو لإجراء صارم ضد أوميكرون

دعت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية، اليوم، إلى اتخاذ إجراء صارم وعاجل لمواجهة التفشي السريع للمتحور أوميكرون، محذرة من أن التطعيم وحده لن يكون كافيا.

وقالت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، أندريا أمون، في كلمة لها أن التطعيم وحده ليس كافيا لمنع تأثير المتحور، ولا يوجد متسع من الوقت لسد النقص الحاصل في التطعيم.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حملة التلقيح معارضة شديدة في دول أوروبية عدة من بينها ألمانيا، التي نفذت شرطتها عملية أمنية واسعة في منطقة ساكسونيا المعارضة للقيود الصحية، بعد تلقي رئيس هذه المنطقة تهديدات بالقتل.

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