مراهق روسي يفجر نفسه في حرم مدرسته

حدثت قصة غريبة، حيث أقدم شاب مراهق على استخدام ذخيرة لأذية نفسه، والسبب مجهول حتى هذه اللحظة، فما الدافع وراء ذلك؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا