ليبيا نيوز

مراهق روسي يفجر نفسه في حرم مدرسته

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حدثت قصة غريبة، حيث أقدم شاب مراهق على استخدام ذخيرة لأذية نفسه، والسبب مجهول حتى هذه اللحظة، فما الدافع وراء ذلك؟

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قناة ليبيا

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