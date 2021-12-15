مراهق روسي يفجر نفسه في حرم مدرسته

حدثت قصة غريبة، حيث أقدم شاب مراهق على استخدام ذخيرة لأذية نفسه، والسبب مجهول حتى هذه اللحظة، فما الدافع وراء ذلك؟
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قناة ليبيا
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