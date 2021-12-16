تعيين مبعوث تركي خاص إلى أرمينيا لتطبيع العلاقات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في تصريح تلفزيوني عن تعيين السفير السابق في واشنطن، سردار كيليتش، رسمياً، مبعوثاً خاصاً إلى أرمينيا، بموجب تفويض من الرئيس.

وتساهم هذه الخطوة في تطبيع العلاقات بين البلدين اللذين لم تجمعهما أي علاقات دبلوماسية، وحدودهما مغلقة منذ التسعينيات.

وشهدت العلاقة بين أنقرة ويريفان توتراً على خلفية رفض تركيا الاعتراف بمذابح الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى باعتبارها إبادة جماعية.

وفاقم هذا التوتر دعم تركيا لأذربيجان المجاورة في حربها ضد أرمينيا، العام الماضي، للسيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه.

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