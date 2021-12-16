برلين تطرد دبلوماسيين روسيين.. وموسكو تصف الإجراء بـ”العدواني”

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، طرد دبلوماسيين روسيين، على خلفية قتل معارضٍ شيشاني بأمر من موسكو، بحسب ما أثبته القضاء، في تنفيذٍ لتعهد كانت قطعته باعتماد نبرة أكثر صرامة من حكومة أنغيلا ميركل السابقة حيال روسيا.

وأضافت “بيربوك”، في تصريحات لها، أن السفير الروسي في ألمانيا أُبلغ بأن اثنين من دبلوماسيي السفارة أُعلنا شخصين غير مرغوب فيهما”، معتبرةً أن الجريمة التي ارتكبت بوضح النهار في برلين قبل نحو عامين، شكّلت “مساساً خطيراً بسيادة الدولة” الألمانية، ورغم نفي موسكو أي تورط لها بالقضية؛ فإن القضاء الألماني اتهم السلطات الروسية بشكل واضح.

وجاء الرد الروسي سريعاً على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واصفةً التصرف الألماني بـ”العدواني”.

ومن جانبه، اعتبر السفير الروسي في برلين القرار مسيساً، ويسيء، بشكل خطير ،إلى العلاقات “الروسية- الألمانية”.

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