روما 16 ديسمبر 2021 (وال) -بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، خلال لقائها مع نظيرها الإيطالي” لويجي دي مايو” ملفي الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية. وأكدت المنقوش أن حل قضية الهجرة غير الشرعية، يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور، إضافة إلى الدعم […]

ظهرت المقالة الخارجية الليبية والإيطالية تبحثان ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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