الأمين العام لجامعة الدول العربية يستلم أوراق اعتماد عبد المطلب ثابت كمندوب ليبيا بالجامعة

القاهرة 16 ديسمبر 2021 (وال) – استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة العربية سعادة مندوب ليبيا الدائم عبد المطلب ثابت الذى تقدم بأوراق اعتماده إلى الأمين العام بجامعة الدول العربية .

وصرح مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت عن اعتزازه بتمثيل دولة ليبيا بجامعة الدول العربية .

وأكد على أنه سيبذل كل جهوده من خلال المندوبية الليبية لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

وأضاف مندوب ليبيا أنه يأمل من جميع الاشقاء العرب دعم ليبيا خاصة في هذه الفترة الراهنةً التي تشهد الكثير من التحديات ودعم العملية السياسية للوصول بليبيا إلى بر السيادة والأمن والأمان وعودة الدولة الليبية لمكانتها القوية التي طالما ساندت العمل العربي ودعت لتعزيز وحدة الأمة العربية .

الجدير بالذكر مندوب ليبيا الدائم عبد المطلب ثابت شغل عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة الحوار الليبي. (وال – القاهرة ) ر ت

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