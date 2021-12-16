“ماكرون” يزور مالي للاحتفال مع الجنود الفرنسيين بعيد الميلاد

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه، الاثنين المقبل، إلى باماكو عاصمة مالي، حيث سيلتقي الرئيس الانتقالي المالي أسيمي غويتا، عقب توتر في العلاقات بين البلدين مؤخراً، على خلفية وجود محتمل لمجموعة “فاغنر” الروسية.

وأشار بيان الإليزيه إلى أن الرئيس “ماكرون” سيحتفل لاحقاً بعيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المتمركزين في قاعدة غاو.

وسبق لباريس أن أعلنت، عقب الانقلاب، تعليق العمليات المشتركة مع القوات المالية التي تتعاون معها، منذ سنوات، ضد الجهاديين.

وأبدت باريس مخاوفها من أنباء عن اتفاق المجلس العسكري مع مرتزقة “فاغنر” لضمان استمراره في الحكم إلى ما بعد الانتخابات المقررة في فبراير.

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