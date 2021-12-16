البنك الدولي يقدم 93 مليار دولار لتنمية الدول الأشد فقرًا

خصصت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، تمويلاً قدره 93 مليار دولار؛ لمساعدة البلدان الأشد فقرًا، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأفاد البنك الدولي، في بيانٍ له، أن هذا التمويل يعد أكبر تجديد على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تدعم ماليًا 74 دولة معظمها في أفريقيا؛ بهدف تعزيز النمو والمساواة وتحسين الأوضاع المعيشية، إذ تُموّل المؤسسة الدولية، في المقام الأول، من خلال مساهمات البنك الدولي.

وكانت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، قد أظهرت أن الديْن العالمي سجّل في عام 2020 مستويات قياسية عند 256% من إجمالي الناتج المحلي، ليبلغ 226 تريليون دولار.

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