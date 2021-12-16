الكونغو تعلن انتهاء التفشي الـ13 لوباء الإيبولا

أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية، عن انتهاء تفشي وباء إيبولا الذي بدأ في أوائل أكتوبر في إقليم كيفو الشمالي، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً وأودى بحياة 6 منهم -وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء اليوم الخميس.

وكانت الكونغو قد أعلنت عن التفشي الـ13 للمرض في الثامن من أكتوبر في مدينة “بني” الواقعة في شرق البلاد، مما أثار مخاوف بشأن تكرار جائحة 2018-2020، التي أودت بحياة ما يقرب من 2300 شخص في نفس المنطقة، وهو ثاني أعلى عدد وفيات تم تسجيله منذ ظهور المرض.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أشارت في بيان لها إلى أن السلطات الصحية في الكونغو قامت بتطعيم أكثر من 1800 شخص، باستخدام لقاح إيرفيبو من إنتاج شركة ميرك.

وتجدر الإشارة إلى أن اكتشاف هذا الفيروس، للمرة الأولى، كان بالقرب من نهر إيبولا عام 1976، ويسبب المرض أعراض قيء وإسهال حادة، كما ينتشر عن طريق ملامسة سوائل الجسم.

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