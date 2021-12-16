مقترح روسي لإجراء محادثات أمنية.. ومكالمة جديدة بين بايدن وبوتين

أفاد الكرملين اليوم الخميس، بأن روسيا على استعداد لإيفاد مفاوضٍ حكومي في أي لحظة لبدء محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن الضمانات الأمنية التي تسعى إليها لحل أزمة تتعلق بأوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين “دميتري بيسكوف”، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يمكن أن يتحدّثا مجدداً قبل العام الجديد، وإن كان لم يتم الاتفاق على شيء مُحدد في هذا الصدد بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسين قد أجريا مكالمة عبر الفيديو استغرقت ساعتين يوم السابع من ديسمبر الجاري، وكان محورها الأساسي أزمة أوكرانيا التي أبدت مع الولايات المتحدة قلقها بعد أن حرّكت روسيا أكثر من 90 ألفاً من قواتها قرب الحدود الأوكرانية؛ استعداداً لاحتمالية غزو، وهو ما تنفيه موسكو، وبالمقابل تقول روسيا إنها تشعر أنها مُهددة بسبب تنامي العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا التي تريد الانضمام للحلف، وكذلك بسبب إمكانية نشر حلف الأطلسي صواريخ مُصوّبة إليها على أراضٍ أوكرانية.

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