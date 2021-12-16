وكالة الأدوية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر لعلاجين مضادين لكورونا

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على علاجين جديدين مضادين لفيروس كورونا، الأول بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، أطلق عليه اسم، غلاكسو سميث كلاين، والثاني عقار مثبط للمناعة لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة، اسمه كينيريت.

وقالت الوكالة الأوربية في بيان، إن كلاين مخصص لمعالجة كورونا للبالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي، والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، فيما وسع استخدام، كينيريت، ليشمل معالجة البالغين الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي ومعرضين لخطر الإصابة بفشل تنفسي حاد.

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