وزير العمل يبحث مع وزير الموارد البشرية الإماراتي التعاون في برامج التدريب والتكوين المهني

دبي 16 ديسمبر 2021 (وال)- عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد أمس الأربعاء، اجتماعًا مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبد الرحمن عبد المنان بمقر الوزارة بدبي.

وتطرّق الاجتماع إلى سُبل التعاون في برامج التدريب والتأهيل والمشاريع الخاصة بالتكوين المهني، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

كما جرى بحث سياسات التوظيف وتوزيع القوى العاملة، والاستفادة من التجربة الإماراتية الحديثة في هذا المجال؛ خصوصًا آليات تنظيم العمال؛ بما يضمن حقوقهم فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية، وتأسيس المدن العمالية.

وذكر المكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، أن الوزير الإماراتي أبدى استعداده لتقديم كل الخبرات لدعم ليبيا في مجالات تنظيم سوق العمل والعمالة الأجنبية . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال