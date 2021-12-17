“الغنوشي” يرفض قرارات “سعيد”.. ويعتبر الانتخابات المبكرة غير دستورية

اعتبر رئيس البرلمان التونسي المجمّدة أعماله راشد الغنوشي، في بيان له، أن قرار الرئيس قيس سعيد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي “غير دستوري”.

وأضاف أن “أيّ تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية”.

وشدد “الغنوشي” على رفض رئاسة المجلس أيّ مساس بالمسار الذي حدّده دستور 2014″، داعياً إلى إلغاء القرارات التي اتّخذها الرئيس، واعتبر أن تعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى غير قانوني.

ولفت إلى أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية “لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطنيّ شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد”.

وفي سياق متصل، أعرب حزب النهضة، في بيان له، عن استعداده “للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية” والمحافظة على “الشرعية والدستور”.

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