ليبيا نيوز

بشرط وحيد.. “الناتو” يبدي استعداده لإجراءات بناء الثقة مع روسيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى حلف شمال الأطلسي “الناتور”، استعداده للعمل على إجراءات بناء الثقة مع روسيا، مشترطاً اتخاذ موسكو خطوات ملموسة بشأن تهدئة التوترات على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار الحلف، في بيانٍ له، إلى اطلاعه على المقترحات التي قدمتها روسيا مؤخرا بشأن الأمن الأوروبي، لافتاً إلى أن الحوار يجب أن يتم على أساس متبادل، ودعا موسكو إلى أخذ مخاوف الحلف بعين الاعتبار.

وكانت الخارجية الروسية قد أشارت إلى تقديم مقترحات شاملة بشأن ما وصفتها بـ”الضمانات الأمنية القانونية”؛ تمهيداً لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، محذرةً، في الوقت ذاته، من جولة جديدة من المواجهة، إذا لم يستجب الحلف والولايات المتحدة لهذه المطالب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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